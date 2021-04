Van der Bellen und Kurz danken Anschober für seinen Einsatz

Die „unermüdliche Arbeit“ des scheidenden Gesundheitsministers Rudolf Anschober (Grüne) „in dieser so unendlich schwierigen und belastenden Zeit der Pandemie“ würdigte nach der Rücktritts-Bekanntgabe am Dienstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dankte dafür, dass sich Anschober „für unser Land aufgeopfert“ habe. Von der Opposition kam persönlicher Respekt, aber auch Kritik am Corona-Management der Regierung.

„Er hat sich in den vergangenen 16 Monaten für unser Land aufgeopfert sowie als Gesundheitsminister seine gesamte Energie in die Bekämpfung der Corona-Pandemie gesteckt“, anerkannte der Bundeskanzler - unter Hinweis auf nächtelange Sitzungen und „teils auch schwierige Verhandlungen“ mit Anschober, „mit wie viel Engagement er seine Aufgabe“ wahrgenommen habe. Von Beginn an habe er seine zentrale Funktion im Corona-Management „mit sehr großer Verantwortung ausgeübt“. Anschobers Rücktritt zeige, „dass die Pandemie nicht nur für jeden Einzelnen in der Bevölkerung eine Belastung ist, sondern auch für einen politisch Verantwortlichen, der Tag und Nacht im Einsatz ist und Entscheidungen treffen muss“, dankte Kurz dem scheidenden Minister „im Namen der Bundesregierung, aber auch ganz persönlich“ - und wünschte schnelle gesundheitliche Erholung.