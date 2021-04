Tokio-Teilnehmer könnten im Mai Covid-Impfung erhalten

Die österreichischen Teilnehmer an den am 23. Juli startenden Olympischen Spielen in Tokio sollen ab Anfang Mai eine Covid-19-Impfung erhalten. Wie die APA am Dienstag aus dem Sportministerium erfuhr, könnten die Sportlerinnen und Sportler ab 2. Mai geimpft werden, falls bis dahin die Risikogruppen versorgt seien und genügend Impfstoff verfügbar sei.