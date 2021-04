Fastenmonat Ramadan begann für meiste Muslime

Für einen Großteil der etwa 1,9 Milliarden Muslime weltweit hat am Dienstag der Fastenmonat Ramadan begonnen. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass der Ramadan im Zeichen der Corona-Pandemie steht. Viele Staaten mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung haben Einschränkungen für Gläubige verhängt. So sollen sie etwa zu Hause beten, mancherorts gelten nächtliche Ausgangssperren.

Das Fasten im Ramadan zählt als eine der fünf Säulen des Islam zu den Grundpflichten der Gläubigen. Während des Fastenmonats dürfen sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nicht essen oder trinken, nicht rauchen und keinen Geschlechtsverkehr haben. Das Fasten während des Ramadans ist eine der fünf Säulen des Islam. Das Ende des Ramadan wird mit dem Fest des Fastenbrechens, Aid al-Fitr, gefeiert.

Der Ramadan beginnt traditionell, wenn die schmale Mondsichel nach dem Neumond wieder am Himmel gesichtet wird. Dies kann in den verschiedenen Ländern variieren. In vielen Ländern von Indonesien über Saudi-Arabien bis Ägypten begann der Ramadan am Dienstag.

In der seit langem geschlossenen Istiqlal-Moschee in Jakarta, der größten Moschee in Südostasien, versammelten sich am Montagabend erstmals wieder Gläubige zum Gebet. „Im Vorjahr war ich niedergeschlagen, weil wir nicht zum Tarawih-Gebet in die Moschee durften“, sagte der Gläubige Mohamad Fathi. Nun sei er „sehr glücklich, dass wir wieder in die Moschee dürfen, auch wenn es während des Gebets strenge Auflagen gibt“. Die beiden heiligsten Stätten des Islam befinden sich im Königreich Saudi-Arabien: Mekka und Medina.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Im Iran beginnt der Ramadan erst am Mittwoch, wie Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei am Dienstag verkündete. Am Montagabend sei die Mondsichel noch nicht am Himmel zu sehen gewesen, erklärte der Ayatollah laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Auch in Pakistan beginnt der Ramadan am Mittwoch - verschiedene Mondsichtungs-Komitees, die zuerst zu unterschiedliche Bewertungen gekommen waren, einigten sich nun doch auf einen landesweiten Beginn.