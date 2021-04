UNO: Myanmar droht bürgerkriegsähnlicher Konflikt

Die Lage in Myanmar droht den Vereinten Nationen zufolge in einen bürgerkriegsähnlichen Konflikt auszuufern. Fehler wie bei Syrien dürften sich andernorts nicht wiederholen, teilte die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Dienstag mit. „Ich fürchte, die Lage in Myanmar wächst sich zu einem ausgemachten Konflikt aus.“