Crossing-Europe-Chefin Dollhofer übernimmt Filmfonds Wien

Christine Dollhofer kam am 22. Juni 1963 in der oberösterreichischen Industriestadt Wels zur Welt. Theaterwissenschaft und Publizistik studierte sie dann aber in Wien, wo sie zwischen 1993 bis 1997 auch das Filmcasino leitete. 1997 stieg sie zur Co-Intendantin der Grazer Diagonale auf, bevor sie 2003 nach Linz wechselte, wo sie seit 2004 die Leitung des Filmfestivals Crossing Europe innehat.

„Nach langjähriger Berufserfahrung im österreichischen und europäischen Film- und Festivalbereich wird es für mich eine spannende und herausfordernde neue Aufgabe sein, besonders in Zeiten eines dynamischen Wandels der Film- und Medienlandschaft, eine so zentrale Förderinstitution zu leiten“, wurde Dollhofer am Mittwoch in einer Aussendung zitiert.