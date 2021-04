„Selbsttests unter Aufsicht“ ab Mittwoch versuchsweise in OÖ

Oberösterreich startet morgen, Mittwoch, ein Pilotprojekt zu „Selbsttests unter Aufsicht“. Dabei kann man selbst entscheiden, ob das medizinische Personal den Abstrich nimmt, oder ob man das mit einem „Nasenbohrertest“ selbst tun möchte. Vorerst gibt es diese Möglichkeit an zwei öffentlichen Teststraßen - in der Messehalle Wels und im „Doppl:Punkt“ in Leonding. Beide Varianten sind behördlich anerkannte Antigentests und damit als Eintrittstests, etwa beim Friseur, gültig.