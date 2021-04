Rund 20 Schulkinder sterben bei Brand im Niger

Bei einem Brand in einer Schule im Niger sind rund 20 Kinder ums Leben gekommen. 21 Klassenzimmer in Strohhütten in der Hauptstadt Niamey hätten aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr einem Fernsehsender am Dienstag. „Etwa 20 Kinder waren in den Flammen eingeschlossen.“ Die Wucht der Flammen sei „enorm“ gewesen.