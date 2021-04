Tirols Landeshauptmann Platter für Öffnungsschritte im Mai

Tirols LH Günther Platter (ÖVP) hat sich vor dem Bund-Länder-Gipfel am Freitag in Sachen Corona überzeugt gezeigt: „Es muss zu Öffnungsschritten im Mai kommen. Und es wird zu Öffnungsschritten kommen, durchaus auch schrittweise“, erklärte Platter im APA-Interview. Wegen der unterschiedlichen Situation vor allem auf den Intensivstationen im Osten im Vergleich zu den anderen Bundesländern, könne er sich „durchaus“ regionale Lösungen bei den Öffnungen vorstellen.

Diese regionalen Lösungen könnten dann während eines kürzeren Zeitraumes gelten und schließlich in eine „einheitliche Regelung übergehen“, meinte Platter vor allem Bezug nehmend auf den bis 2. Mai geltenden harten Lockdown in Wien und Niederösterreich. Jedenfalls plädiere er dafür, dass am Freitag ein konkreter Zeitplan für die Öffnungen im Mai beschlossen wird. Dieser müsse die Bereiche Gastronomie, Hotellerie, Sport und Kultur betreffen. Vor allem komme die Kultur seiner Ansicht nach in der öffentlichen Diskussion noch zu wenig vor. Hier müsse man danach trachten, dass Menschen wieder Kulturveranstaltungen besuchen könnten.