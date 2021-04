Bewohner von Galtür stimmen am 25. April über Hallenbad ab

Die Vorgeschichte zur dieser Volksbefragung reicht bis 2015 und eigentlich bis 1969 zurück, wie Bürgermeister Toni Mattle am Mittwoch schilderte. Das Hallenbad, das der Fremdenverkehrsverband bauen ließ, war damals eine Sensation. Unzählige Kinder, sogar aus Landeck, lernten dort schwimmen. Die Kennziffern waren jedoch nie schwarz, sondern tiefrot, wie bei den meisten öffentlichen Bädern auch. „Die Gemeinde ist dann in den Besitz des Bades gekommen wie die Jungfrau zum Kind“, fasst Mattle die einigermaßen turbulente Chronik zusammen. Womit die Gemeinde auch den Betriebsabgang in Höhe von bis zu 300.000 Euro jährlich habe stemmen müssen. 2015 sei klar geworden, dass man das Bad nur halten kann, wenn sich ein Partner beteiligt. „Wir haben jemanden gesucht, der bereit ist, ein nachhaltiges Konzept mitzutragen.“ So sei man zu den Jufa-Hotels gekommen – das Kürzel Jufa steht für Jugend und Familie.