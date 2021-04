Wechsel der Gewichtsklasse: Ringer Wagner hört auf seinen Körper

Mehr Muskeln, weniger Hungern: Michael Wagner tankte beim Trainingslager in Porec Kraft für die EM.

Inzing – Die Ringer-Europameisterschaft in Warschau (POL, ab Montag) naht mit Riesenschritten. Ein Inzinger Trio bestehend aus Martina Kuenz, Benjamin Greil und Michael Wagner will sich dort von seiner besten Seite präsentieren. Weiter geht es mit dem Welt-Qualifikationsturnier im Mai in Sofia (BUL). Dort besteht die letzte Chance für eines der begehrten Olympia-Tickets.