Ein echter Ranger auf der Nordkette: Information statt Strafe

Mit einem neuen Projekt will man künftig für ein besseres Miteinander auf der Innsbrucker Nordkette sorgen: Künftig wird ein „Ranger“ im Naturraum vor der Innsbrucker Haustür unterwegs sein und als direkter Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Gegenseitige Rücksicht und ein schonender Umgang mit der Natur sollen damit in den Vordergrund rücken.

Dabei soll es zu keinen Kompetenzkonflikten, sondern zu enger Abstimmung mit Waldaufsicht, Mitarbeitern des Naturparks und der Bergwacht kommen. Die Stelle wird in Kürze ausgeschrieben. Die Kosten von 120.000 Euro übernehmen je zur Hälfte Stadt und Land.

Um eine weitere Verbreitung des Covid-19-Virus im Obdachlosenbereich zu verhindern bzw. einzudämmen, wurde in der Trientlgasse 6b eine Unterkunft für wohnungslose positiv Getestete und K1-Personen eingerichtet. „Für eine separate Unterbringung von solchen Verdachts- und Quarantänefällen möchten wir aufgrund der Tatsache, dass eine geplante Unterkunft in Jenbach nicht verfügbar ist, in Innsbruck bestens gerüstet sein“, sagt Anzengruber.