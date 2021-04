Nach Volksbefragung in Wörgl: „Wollte ÖVP, wäre Wave gerettet“

Für Wiechenthaler sei nach der Volksbefragung „klar das Land am Zug, falls weiterhin ein Regionalbad gewünscht ist“. Wobei er LHStv. Josef Geisler (ÖVP) in der Pflicht sieht, für die Finanzierung Gespräche mit den Gemeinden zu führen. Die FPÖ selbst werde sich in Wörgl für die Errichtung eines Bade­teiches oder Freischwimmbades einsetzen. Ein Regionalbad werde man alleine nicht stemmen. Mit der geringen Wahlbeteiligung hätten die Wörgler der „ÖVP und ihrer Kampagne die Rote Karte gezeigt“. (TT)