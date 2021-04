Söldens Wohnungsmarkt scheint vorerst gesättigt

Sölden – Wie Sozial­referent GR Stefan Brugger belegen kann, stehen nach der Vergab­e zweier Wohnungen aktuell fünf Wohnungen in Sölden für Einheimische zur Miete bereit. Allein die Nachfrage lässt auf sich warten. Aus Umhausen musste etwa eine Bewerberin abgelehnt werden. Sie erfüllte ein wichtiges Vergabekriterium, nämlich 15 Jahre Hauptwohnsitz in Sölden, nicht. „In Kaisers werden 37 Wohnungen errichtet mit neun Personen auf der Warte­liste. In Granbichl haben wir 38 Wohnungen und ebenfalls neun Vormerkungen“, zählt Brugger auf und summiert: „Mit Ende nächsten Jahres haben wir in Sölden 80 Wohnungen frei!“ Von den 18 Ansuchenden erfülle jedoch „ein schwaches Drittel“ die Vergaberichtlinien nach Tiroler Wohnbauförderung, wie z. B. Maximaleinkommen, nicht. Man müsse im Blick behalten, nicht zu viele Wohnungen in zu kurzer Zeit auf den Markt zu bringen.