Österreich hat Wiederaufbau-Projekte eingereicht

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) betonte, dass der Fokus auf ökologischen und digitalen Investitionen liege. Die entsprechenden Zielvorgaben der EU würden deutlich übertroffen. Kogler unterstrich, dass gemäß EU-Vorgabe 37 Prozent der Maßnahmen dem Klimaschutz dienen müssten. Tatsächlich seien es in Österreichs Plan 46 Prozent. Blümel verwies auf die 41 Prozent an digitalen Investitionen, nur 20 Prozent wären nötig gewesen.

Beim Klimaschutz ist der größte Schwerpunkt der Verkehr, für den 850 Millionen eingesetzt werden sollen. Jeweils 350 Millionen sind für Projekte in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Artenvielfalt bzw. Energiewende und Klimaschutz in der Industrie reserviert.

Darauf reagierten die Arbeitnehmer-Vertreter erbost. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian meinte in einer Aussendung, außer einem Telefonat mit der koordinierenden Ministerin Edtstadler, in dem ein Termin avisiert worden sei, der bis zum heutigen Tag nicht stattgefunden habe, habe es keine Einbindung der Gewerkschaften gegeben. Die Chefin der Arbeiterkammer Renate Anderl ärgerte sich: „Dass wir nun aus den Medien erfahren, dass der österreichische Plan bereits an die EU-Kommission übermittelt wurde, ist nicht in Ordnung.“