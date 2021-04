NEOS kritisieren Daviscup-Millionen

Wegen der großen Herausforderungen in den vergangenen Monaten für den Tiroler-Amateursport, äußert sich NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer kritisch zur Daviscup-Austragung in Innsbruck: „Jetzt werden zwei Millionen Euro an Steuergeld in eine Sportveranstaltung gepumpt, zeitgleich kämpfen viele Amateursportvereine ums Überleben und Sportstätten wie zuletzt das Wave in Wörgl werden sogar geschlossen, weil das Geld für die Sanierung fehlt.“