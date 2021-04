Real Madrid und Manchester City im CL-Semifinale

Real Madrid und Manchester City sind am Mittwoch ins Semifinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Den Spaniern reichte nach dem 3:1-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen Liverpool ein torloses Remis an der Anfield Road zum Weiterkommen, City stieg dank eines 2:1 bei Borussia Dortmund auf. Das erste Duell hatte der Premier-League-Tabellenführer ebenfalls 2:1 gewonnen.

ManCity trifft nun im Semifinale auf Bayern-Bezwinger Paris Saint-Germain, Real Madrid bekommt es mit Chelsea zu tun. Spieltermine sind der 27./28 April und 4./5. Mai, das Endspiel geht am 29. Mai in Istanbul über die Bühne.

Möglicherweise hatten diese Szenen zumindest in der Anfangsphase negative Auswirkungen auf die Real-Profis. Liverpool begann stark, Mohamed Salah versiebte die erste Topchance, als er aus aussichtsreicher Position an Reals Schlussmann Thibaut Courtois scheiterte (2.). Der Belgier war auch nach einem Distanzschuss von James Milner zur Stelle (11.).

ManCity hingegen hat nach wie vor die Chance auf das historische Quadruple. Die „Citizens“ stehen im Liga-Cup-Endspiel, im FA-Cup-Semifinale, führen die Liga-Tabelle souverän an und zogen nun erstmals unter Coach Pep Guardiola ins Champions-League-Semifinale ein. Dabei schien es zunächst für Dortmund zu laufen - Jude Bellingham versenkte in der 15. Minute einen Schlenzer, Goalie Ederson war nur noch mit den Fingerspitzen dran (15.).

In der zweiten Hälfte wurde der Druck für Dortmund zu groß. Emre Can bekam eine Flanke von Phil Foden an den Oberarm, den dafür verhängten Elfmeter verwandelte Mahrez (55.). ManCity war nun klar Herr des Geschehens - angeführt von einem überragenden De Bruyne, der nach sehenswerter Einzelaktion in Hitz seinen Meister fand (74.).