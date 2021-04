Angeblich Kreditkarte gestohlen: Geldstrafe für 32-Jährigen

Innsbruck – „Umgang mit Geld ist einfach nicht das seine!“, erklärte diese Woche am Landesgericht ein Bewährungshelfer über seinen Schützling. Dieser war vor Richterin Andreas Wegscheider aber nicht wegen Betruges oder Krida, sondern wegen des Delikts der falschen Beweisaussage angeklagt. Die finanzielle Misere hatte ihren Ursprung im Kauf eines kostspieligen IT-Produkts. Mit im Preis dabei war eine gebührenfreie Kreditkarte zum vergünstigten Onlinekauf weiterer Produkte der IT-Firma.

Für den finanziell eher wackelig aufgestellten 32-Jährigen entpuppte es sich in Folge als Bumerang, dass sich die Kreditkarte auch an jedem Terminal in Supermärkten, Trafiken oder Tankstellen verwenden ließ.