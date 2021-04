Integration nach der Pandemie: Austausch als Motor

Wien – „Durchs Reden kommen die Leut’ z’samm.“ Die bekannte Redewendung wird im Zusammenhang mit Integration zwar oft bemüht, dass das aber so ist, zeigt wieder einmal das „Integrationsbarometer“. Meinungsforscher Peter Hajek befragte dafür – mittlerweile zum elften Mal – 1000 österreichische Staatsbürger im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Die Ergebnisse überraschen teilweise – und teilweise zeigen sie Offensichtliches.

So ergab die Untersuchung etwa, dass jene, die Kontakt zu Migranten haben, ihre Erfahrungen „exorbitant positiv“ beurteilen, wie Hajek sagt. „Habe ich zu den Menschen ein Gesicht, habe ich Austausch und Kontakt, dann habe ich eine signifikant bessere Einstellung.“ Ergo: Die Politik müsse Rahmenbedingungen schaffen, um mehr Kontakte zu ermöglichen, so Hajek.

Ein schwieriges Unterfangen in Zeiten von Corona. „Integration gelingt, wenn Menschen zusammenkommen. Das ist jetzt gehemmt, da persönliche Kontakte wegen der Pandemie sehr stark eingeschränkt sind“, konstatiert Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP). Zwar habe man etwa Deutschkurse ins Internet verlegt, das sei aber kein Ersatz für ein persönliches Gespräch.

Sobald es die Situation erlaubt, die Pandemie überwunden ist, will Raab gegensteuern – und persönliche Begegnungen intensivieren. Ein Schwerpunkt soll dabei das Ehrenamt sein.

Zurück zum „Integrationsbarometer“: Zwar sorgen sich die Menschen am meisten um die wirtschaftliche Lage und um einen erneuten Anstieg der Covid-19-Fälle in Österreich (befragt wurde im Februar). Gleichzeitig sorgt sich auch jeder Zweite (55 Prozent) um die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern sowie um die Verbreitung des politischen Islam (53 Prozent).

Erhoben wurde zudem, wo die Probleme im Zusammenleben mit Migranten liegen. Hier zeigt sich wenig überraschend, dass sprachliche und kulturelle Unterschiede das größte Hindernis für ein friktionsfreies Miteinander sind. Auf Rang zwei folgt die „Einstellung gegenüber Frauen“. Auffallend sei, dass dieser Punkt in den vergangenen Jahren deutlich in den Vordergrund gerückt ist, erklärt Hajek. Für Raab sind „unterschiedliche Frauenbilder eine große Hürde für Integration“. Kulturell bedingte patriarchale Rollenbilder gelte es zu „durchbrechen“, sagt sie. Wie? Frauen und Mädchen sollen gestärkt werden – etwa am Arbeitsplatz.