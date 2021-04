„Fürstenspiegel": Druckfrisches Kapitel der Tiroler Geschichte

Der Klappentext verrät: „1411 Anno Domini in Tirol ... der Ritter Konrad von Gebratstein begibt sich auf einen brutalen Rachefeldzug. Gemeinsam mit Friedrich von Österreich hat er 1410 Tirol zurückerobert. Doch der größte Kampf steht ihnen noch bevor. Konrad macht sich neue Feinde, Siegmund von Luxemburg wird zum neuen römisch-deutschen König gekrönt und formiert die Ritter gegen seinen Widersacher Herzog Friedrich. Anno 1414 wird ein Konzil gen Konstanz einberufen. Eine Versammlung der Kirche und des Reiches, wie es seit Generationen keine gab. Doch feierliche Umzüge und Turniere werden vom Rauch der Scheiterhaufen und den Intrigen der Mächtigen überschattet. Konrad scheint eine Spielfigur auf dem Schachbrett der Reichsfürsten zu sein. Als sich Anna von Thierstein von ihm abwendet und Konrad Zeuge größten Verrats wird, weiß er, was von nun an Ziel seines Strebens ist.“