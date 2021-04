„Zwergschaf, Schwein und Huhn sind im Wohngebiet nicht erlaubt“

Innsbruck –Ob es an der Corona-Pandemie oder einfach nur am Zeitgeist („Zurück zur Natur“) liegt, weiß keiner. Fakt ist, dass sich in Tirols Haushalten immer öfters Nutztiere tummeln (die TT berichtete bereits). Eine Folge davon ist, dass bei den Bezirkshauptmannschaften auch die Zahl von anonymen Anzeigen bezüglich Tierhaltung in den letzten Monaten zugenommen hat. Ein Rundruf bei vier BHs ergibt, dass es oft um Geruchs- und Lärmbelästigung, also Emissionen, geht. Vom Huhn über das Zwergschaf bis hin zum Mini-Schwein ist die Bandbreite der Tierarten mitunter breit.