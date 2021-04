Sanierung: Schloss Tratzberg und sein „goldenes Dachl“

Stans – Dachdecken kann zu einer langwierigen Angelegenheit werden. Jedenfalls dann, wenn die Dachfläche 5000 m² groß ist und in Dreifach-Deckung mit Holzschindeln zu belegen ist. „Ich habe wenige Jahre nach der Schlossübernahme im Jahr 1991 mit der Dachsanierung begonnen. Jetzt, nach 30 Jahren, sind die Arbeiten abgeschlossen“, schildert Ulric­h Goess-Enzenberg vom Schloss Tratzberg.

Die Dachdecker bei der Arbeit am Schlossdach.

Rund 540.000 handgeklobene Lärchenschindeln lassen das Schlossdach mit seinem 500 Jahre alten Dachstuhl jetzt golden schimmern. „In der Silberregion ein ,goldenes Dachl‘ – das muss man sich erst trauen“, meint Goess-Enzenberg lachend. In mehreren Abschnitten wurde in Abstimmung mit dem Denkmalamt in den letzten Jahrzehnten immer wieder eine Teilfläche von einer Dachdeckerfirma aus Wiesing erneuert. Zuletzt waren die Südseite (ca. 600 m²) und zwei Innenhofseiten (800 m²) dran. Kein billiges Vergnügen: „Letztes Jahr wurden 180.000 Euro allein ins Dach investiert“, schildert der Schlossherr.