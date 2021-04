Olympia-Qualifikation startet für Beachvolleyballer mit Triple in Cancún

Nach einem Monat Turnierpause sind Österreichs Beachvolleyballer nun für gleich drei Vier-Sterne-Events der World Tour in Folge ab heute in Mexiko gestrandet. „Traumhafte Bedingungen, auch wenn es etwas windig ist“, meldet das Tiroler-Steirer-Duo Martin Ermacora und Moritz Pristauz nach den ersten Trainingseinheiten in Cancún. 126 Teams (65 Männer-, 61 Frauen-Paarungen) haben sich in der „Bubble“ der Beachvolleyballer an der Atlantikküste eingefunden: Es geht um die Olympia-Qualifikation.