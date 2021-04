Benigni erhält Lebenswerk-Löwen der Filmfestspiele Venedig

Der italienische Regisseur, Schauspieler und Oscar-Preisträger Roberto Benigni erhält bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig die Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Das teilten die Festivalmacher in der Lagunenstadt am Donnerstag mit. Das Kinofestival läuft vom 1. bis zum 11. September.