Höhepunkt der dritten Welle: Öffnungsschritte als Gratwanderung

Innsbruck – Das Covid-Prognose-Konsortium der Bundesregierung unterstützt in seiner Analyse vom Donnerstag den aktuellen Trend: Das Infektionsgeschehen in Österreich ist rückläufig, die dritte Corona-Welle hat ihren Höhepunkt erreicht. Bis 28. April rechnen die Experten auch mit einer Entspannung auf den Intensivstationen und mit einem Rückgang der Intensivpatienten auf 521.

In Tirol befindet man sich ebenfalls in einer Stabilisierungsphase, was die Infektionszahlen angeht. Aber noch auf hohem Niveau. Zuletzt wurden täglich rund 240 Ansteckungen gemeldet. Der Leiter des Kriseneinsatzstabs im Land, Elmar Rizzoli, führt das auch auf die Nachwirkungen der Osterfeiertage zurück. Zugleich erwartet er, dass sich das Infektionsgeschehen in einigen Tagen wieder verringert. „In Osttirol ist die Lage hingegen nach wie vor ernst, dort hoffen wir mit der Ausreisetestpflicht und der Testoffensive die Infektionsketten zu durchbrechen“, sagt Rizzoli. Für 58 Prozent der positiven Corona-Fälle ist die britische Virus-Mutante verantwortlich, für 18 Prozent das mutierte Briten-Virus.