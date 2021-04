US-Außenminister überraschend in Afghanistan eingetroffen

Nur wenige Stunden nach der offiziellen Ankündigung des Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan ist US-Außenminister Anthony Blinken am Donnerstag zu einem unangekündigten Besuch in Kabul eingetroffen. Blinken traf den afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani und andere Regierungsvertreter. Die islamistischen Taliban sehen in der Verzögerung des US-Truppenabzugs indessen eine klare Vertragsverletzung Washingtons und drohen mit Gegenmaßnahmen.

US-Präsident Joe Biden hatte am Mittwoch den Abzug der US-Soldaten aus Afghanistan zum 11. September angekündigt. Das Datum markiert den 20. Jahrestag der Terroranschläge von 2001, die der Anlass für den Einsatz waren. Auch die NATO und andere Truppensteller wie Australien kündigten daraufhin das Ende ihres Einsatzes in Afghanistan ein.

„Ich bin so schnell nach der Rede des Präsidenten gestern Abend hierhergekommen, um im wahren Wortsinn durch unsere Anwesenheit zu demonstrieren, dass wir uns weiterhin und dauerhaft für Afghanistan einsetzen werden“, sagte Blinken in der US-Botschaft in Kabul, wo er mit US-Soldaten zusammentraf. Zu Ghani sagte er: „Die Partnerschaft ändert sich, aber sie bleibt bestehen.“ Der afghanische Fernsehsender ToloNews zeigte Bilder eines Treffens Blinkens mit dem Vorsitzenden des Hohen Rats für Nationale Aussöhnung, Abdullah Abdullah. „Ich bin hier, um unser anhaltendes Engagement zu demonstrieren“, sagte Blinken in dem Video zu Abdullah.