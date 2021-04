Astrazeneca-Impfung für Merkel am Freitag

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich nach Informationen der „Welt“ am Freitag mit dem Impfstoff Astrazeneca gegen Corona impfen lassen. Die Kanzlerin ist über 60 Jahre alt und fällt damit in die Gruppe derjenigen, die in Deutschland für Astrazeneca-Impfungen infrage kommen. Ein Regierungssprecher wollte die Information am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht bestätigen.