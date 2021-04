13-Jähriger in Chicago erschossen - Video veröffentlicht

Nach dem Tod eines 13-Jährigen bei einem Polizeieinsatz in Chicago hat die Bürgermeisterin zur Ruhe aufgerufen. Lori Lightfoot appellierte an die Bürger, das Ergebnis der Untersuchung des Vorfalls von Ende März abzuwarten. Die Polizei-Aufsichtsbehörde Copa veröffentlichte am Donnerstag Aufnahmen von Kameras, die die Polizisten am Körper trugen. Daraus geht nicht eindeutig hervor, ob der Bub zum Zeitpunkt des tödlichen Schusses selbst eine Pistole in der Hand hatte.