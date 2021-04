Hans Peter Doskozil, der pannonische Provokateur

Wien – Der Lockdown werd­e in ihren Bundesländern verlängert – bis 2. Mai. Das taten Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kund. Burgenlands oberster Roter, Hans Peter Doskozil, schert aus. Er ließ wissen, dass ab 19. April Schluss sei mit den Beschränkungen; Geschäfte und Schulen werden wieder offen sein. Damit konterkariert Doskozil nicht nur Ludwig, sondern auch SPÖ-Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner. Die gelernte Medizinerin mahnt seit Wochen zu Vorsicht – und neuerlichem österreichweiten Shutdown. Das tat sie schon, als Doskozil vorhatte, Leute wieder in burgenländische Thermen zu lassen. Rendi-Wagner moniert Doskozils nunmehrige Entscheidung, auf die Situation in den lokalen Intensivstationen verweisend: „Die Öffnung kommt zu früh.“