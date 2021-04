Medienmogul Lai und andere Aktivisten in Hongkong verurteilt

Wegen der Organisation und Teilnahme an einem nicht genehmigten Protest ist der bekannte Hongkonger Medienmogul Jimmy Lai zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Das Gericht verkündete am Freitag das Strafmaß gegen neun bekannte demokratische Aktivisten und Politiker wegen illegaler Versammlung 2019. Lai ist einer der bekanntesten Kritiker der Regierung in Peking, die den Druck auf Demokratie-Aktivisten in Hongkong massiv verstärkt hat.