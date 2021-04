Acht Tote bei Schusswaffenangriff in Indianapolis

Ein Bewaffneter hat in einem Paketzentrum des Logistikunternehmens FedEx im US-Staat Indiana mindestens acht Menschen getötet. Bei der Tat, die am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in Indianapolis verübt wurde, seien zudem mehrere Menschen verletzt worden, sagte Polizeisprecherin Genae Cook. Eine Person befand sich in kritischem Zustand. Man gehe davon aus, dass der mutmaßliche Schütze sich das Leben genommen habe. Angaben zur Identität oder einem Motiv gab es zunächst nicht.