Klimaziele verfehlt: Felipe will Beseitigung des Dieselprivilegs

Innsbruck – Die Kritik des Rechnungshofs an der Klimapolitik in Österreich kommt nicht überraschend. Bereits jetzt verursache der Klimawandel volkswirtschaftliche Kosten von einer Milliarde Euro jährlich, heißt es in einem aktuellen Bericht. Zudem werde Österreich aus heutiger Sicht die Klimaziele der EU für 2030 deutlich verfehlen. „Daher ist mit Kompensationszahlungen für den Ankauf von Emissionszertifikaten von bis zu 9,214 Milliarden Euro zu rechnen.“