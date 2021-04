Hofer dementiert Gerüchte über Regierungsbeteiligung

Die anhaltenden Spekulationen über eine Gespaltenheit der FPÖ haben am Freitag neue Nahrung bekommen. Grund dafür ist ausgerechnet ein Beschluss des eigenen Parlamentsklubs gegen einen „fliegenden Wechsel“ in die Bundesregierung. Parteichef Norbert Hofer dementierte am Freitag Spekulationen, wonach dies geplant gewesen sein könnte, und rief zudem seine Partei via Aussendung „zu Ruhe und Einigkeit“ auf. Zuvor hatte es massive Kritik an ihm aus dem Bundesrat gegeben.