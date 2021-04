NEOS verlangen Corona-Herbstgipfel und mehr Tests

Die NEOS schlagen nach den heutigen Beratungen mit Regierung und Experten zur Corona-Pandemie einen baldigen „Herbstgipfel“ vor: „Wir müssen jetzt bewusst auf den Herbst schauen - unter anderem, wie es in den Schulen weitergeht“, so Parteichefin Beate Meinl-Reisinger in einer Aussendung. Aktuell brauche es außerdem mehr Corona-Tests - hier unterstütze man vor allem die Berufsgruppentestungen.