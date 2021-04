Liessmann auf Zarathustras Fährte: Die Spur führt ins Heute

Wer also hinter Titel, Untertitel („Mitternächtliche Versuchungen“), Bild am Einband (Botticellis Venus) und dem Hinweis auf Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ weltfremdes Wühlen in fernen Geistesepochen zum Zweck selbstverliebter bildungsbürgerlicher Nabelschau vermutet, sollte sich nicht vorschnell abschrecken lassen. Tatsächlich ist das Mäandern zwischen den Versen zu Nacht und Traum, Weh und Lust, nur scheinbar ziellos und greift zwischendurch stets mit klarem Griff nach dem Hier und Jetzt: nach Digitalisierung und Datenschutz, Gutmenschen und Selbstoptimierern, Mindfulness und Sterbehilfe - nur einige der Zutaten, die unsere „Convenience“-Gesellschaft in die Verwandtschaft der „letzten Menschen“ der Nietzsche-Prophezeiung rücken. „‘Wir haben das Glück erfunden‘ - sagen die letzten Menschen und blinzeln“. Man braucht keinen konsum- und genussfeindlichen Lockdown, um zu verstehen, in welche Abhängigkeit sie sich damit gestürzt haben.