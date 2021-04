Regierung begibt sich in Klausur

Die Regierung will weiter an Maßnahmen zur Stärkung der von der Coronakrise gebeutelten Wirtschaft feilen und begibt sich kommende Woche in Klausur. Zentrale Themen des Arbeitstreffens am Montag und Dienstag im Kanzleramt werden die Bereiche „Arbeit“, „Ökologisierung und Digitalisierung“ und „Standort“ sein. Im Rahmen der Klausur sollen die ersten konkreten Projekte des „Comeback-Paketes“ beschlossen werden.