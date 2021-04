Deutschsprachige Länder hoffen auf baldige Reisefreiheit

Die Außenminister der deutschsprachigen Länder hoffen auf eine baldige Reisefreiheit. Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte am Freitag bei einem Treffen mit seinen vier Amtskollegen aus Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz in Lugano: Er „halte es für möglich, dass es im Sommer wieder touristische Reisen geben kann.“ Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nannte das Ziel, im Sommer „einen höchstmöglichen Grad an Normalität wieder zu kriegen“.

Schallenberg betonte in einer gemeinsamen Pressekonferenz: „Wir müssen wieder zurückkehren, so bald es nur irgendwie geht, in diesen Status quo ante.“ Die Einschränkungen der Corona-Pandemie seien „unnatürlich“ gewesen. „Unser Ziel muss es sein, möglich schnell in diesem Sommer einen höchstmöglichen Grad an Normalität wieder zu kriegen.“ Dazu würden die Impfungen und der Grüne Pass beitragen. Er sei sehr froh, dass die Schengen assoziierten Staaten von Anfang an beim Impfzertifikat dabei seien, so Schallenberg. Denn wenn die Schweiz und Liechtenstein nicht dabei seien, hielte er es für sinnlos. Die Herausforderung sei aber, „wie gehen wir mit unserem nahen europäischen Umfeld um“.