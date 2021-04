Acht Tote bei Schusswaffenangriff in Indianapolis

Ein Bewaffneter hat in einem Paketzentrum des Logistikunternehmens FedEx im US-Staat Indiana mindestens acht Menschen getötet und Suizid begangen. Fünf Menschen wurden mit Schussverletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Tat wurde am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in der Nähe des Flughafens von Indianapolis verübt. Das Motiv des Schützen blieb zunächst unklar.

Der stellvertretende Chefermittler der Polizei in Indianapolis, Craig McCartt, sagte dem Sender CNN, Polizisten seien zu der Halle ausgerückt, als von dort Schüsse gemeldet worden seien. Als sie auf den mutmaßlichen Schützen getroffen seien, habe dieser sich sofort das Leben genommen. In der Halle und auf dem Parkplatz davor hätten die Polizisten insgesamt acht Tote entdeckt.

In den USA kommt es regelmäßig zu Bluttaten mit Schusswaffen, die dort verhältnismäßig leicht zu kaufen sind. Anfang des Monats hatte ein Schütze in Kalifornien vier Menschen getötet, darunter einen neunjährigen Buben. Am 22. März hatte ein Schütze im Bundesstaat Colorado zehn Menschen in einem Supermarkt getötet. Wenige Tage zuvor waren in drei Massage-Salons in und um Atlanta im US-Staat Georgia acht Menschen erschossen worden. Nach den Schussattacken ist die politische Debatte über schärfere Gesetzgebung neu aufgeflammt.