Oppositionskritik nach Corona-Gipfel

SPÖ und FPÖ üben nach dem Corona-Gipfel am Freitag Kritik an der Regierung. Seit Mitte Februar gebe es keine zentrale Steuerung der Pandemie-Maßnahmen mehr, so SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner bei einer Pressekonferenz am Freitag. Die FPÖ nannte die Maßnahmen „ganz offensichtlich nicht evidenzbasiert“: „Sie sind überschießend und nicht verhältnismäßig“, so der stellvertretende Parteiobmann Harald Stefan in einer Aussendung.