Polizei und Bundesheer bekommen kommende Woche Impfungen

Die Polizei erhält in der kommenden Woche 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Moderna. Das kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitagnachmittag nach der Regierungs-Pressekonferenz an. Auch das Bundesheer bekommt aus dem gleichen Pool kommende Woche zusätzliche Impfdosen, allerdings nur 5.000, wie das Ministerium auf Anfrage der APA sagte.

„Ich war bereits ungeduldig, aber freue mich jetzt umso mehr, dass wir mit den zusätzlichen 10.000 Impfungen der Polizistinnen und Polizisten gegen das Corona-Virus noch in der letzten Aprilwoche beginnen können“, sagte Nehammer bei einer Pressekonferenz. „Die Anmeldung startet nächste Woche, die Impfung erfolgt freiwillig und anonym“, kündigte der Innenminister an, der von einem „Impfturbo“ sprach. „Die restlichen Impfdosen, die dringend benötigt werden, werden Ende April geliefert. Das ist ein großer Erfolg, um endlich die lang ersehnten Impfungen in der Polizei auch breit anbieten zu können“, so Nehammer. Bisher wurden das ärztliche Personal innerhalb der Polizei sowie rund 2.500 besonders exponierte Beamte geimpft, die bei Demonstrationen und Kundgebungen eingesetzt werden.