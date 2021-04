Canizares bei Austrian Open weiter vorn, Schwab fällt zurück

Der Spanier Alejandro Canizares führt auch nach der zweiten Runde der Austrian Golf Open in Atzenbrugg (NÖ) das Klassement an. Der 38-Jährige greift am Wochenende nach seinem dritten Sieg auf der Europa-Tour, er hat mit dem Gesamtscore von 137 einen Schlag Vorsprung auf das Duo Martin Kaymer (GER) und John Catlin (USA). Alle drei benötigten am Freitag 70 Schläge (2 unter Par). Matthias Schwab (75) fiel als bester Österreicher vom 20. auf den 47. Platz (146 Schläge) zurück.