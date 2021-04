Kraetschmer will Zukunft für angeschlagene Austria schaffen

Austria-Vorstand Markus Kraetschmer hat sich am Freitag erstmals seit Tagen wieder medial zu Wort gemeldet. Gegenüber dem Radiosender „kronehit“ berichtete der Manager, dass alle Verantwortlichen im Club sehr intensiv am Ziel arbeiten würden, die fehlenden Lizenzunterlagen rechtzeitig einreichen zu können. „Ich würde fast sagen rund um die Uhr, die Nächte sind sehr kurz und die Tage sehr lang“, berichtete Kraetschmer.

Die Fans der Favoritner stellen sich offenbar bereits auf das Schlimmste ein. Bei einer Aktion am Freitagnachmittag wurde ein selbst gebastelter Sarg vor der Generali Arena niedergelegt. Einige Anhänger hatten auch Kreuze mitgebracht. Auf einem an der Außenseite des Stadions angebrachten Banner war zu lesen: „Die Zeit der Totengräber ist vorbei. Kraetschmer, Muhr & Hensel raus!“ Frank Hensel ist seit November 2018 Clubpräsident, Ralph Muhr Leiter der Profiabteilung.

Kraetschmer steht spätestens seit Ausbleiben der Lizenz unter Druck. Die Austria häufte in den vergangenen Jahren auch bedingt durch den Stadionausbau Verbindlichkeiten in der Höhe von 78 Millionen Euro an. Die Zusammenarbeit mit der Lifestyle-Gruppe Insignia brachte noch keine Abhilfe. Über die GmbH mit dem strategischen Partner sollen in erster Linie Sponsorengelder akquiriert werden. Für die Lizenz sehe man sich nicht zuständig, meinte Vizepräsident Luka Sur zuletzt.