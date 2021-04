Leipzig im deutschen Titelkampf nur 0:0 gegen Hoffenheim

RB Leipzig hat im Titelkampf der deutschen Fußball-Bundesliga zwei wichtige Punkte liegen gelassen. Marcel Sabitzer und Co. kamen am Freitagabend zum Auftakt der 29. Runde zu Hause gegen 1899 Hoffenheim über ein torloses Remis nicht hinaus. Damit konnte der Tabellenzweite kaum Druck auf Leader Bayern München erzeugen, der mit einem beruhigenden Plus von vier Punkten in den Samstag-Schlager beim Oliver-Glasner-Club VfL Wolfsburg geht.