Acht Tote bei Schusswaffenangriff in Indianapolis

Ein junger Mann hat in einem Paketzentrum des Logistikunternehmens FedEx im US-Staat Indiana mindestens acht Menschen getötet und Suizid begangen. Fünf Menschen wurden durch Schüsse verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Tat wurde am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in der Nähe des Flughafens von Indianapolis verübt. Das Motiv des Schützen blieb zunächst unklar. Bei ihm handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen früheren Mitarbeiter des Paketzentrums.

Der Angreifer wurde später als der 19-jährige Brandon Hole identifiziert. Er hatte bis zum vergangenen Jahr in dem Fedex-Verteilzentrum gearbeitet, wie der Vize-Polizeichef der Hauptstadt des Bundesstaates Indiana, Craig McCartt, erklärte. Unklar war zunächst, ob er von Fedex entlassen worden war. Laut Polizei und FBI soll er in seiner Vergangenheit psychische Probleme gehabt haben.

US-Präsident Joe Biden teilte mit, er lasse die Flaggen an Bundesgebäuden auf halbmast setzen - „nur zwei Wochen, nachdem ich zuletzt eine solche Anordnung gegeben habe“. Er forderte den US-Kongress erneut dazu auf, Waffengesetze zu verschärfen. „Zu viele Amerikaner sterben jeden einzelnen Tag durch Waffengewalt“, sagte er laut Mitteilung. „Waffengewalt ist eine Epidemie in Amerika. Aber wir sollten das nicht akzeptieren. Wir müssen handeln.“

Das FBI teilte in einer Erklärung mit, dass Strafbehörden im März 2020 von der Mutter des mutmaßlichen Schützen kontaktiert worden seien, weil diese befürchtete, er würde Suizid begehen. Daraufhin sei eine Schrotflinte in der Wohnung beschlagnahmt und der Mann befragt worden.

In den USA kommt es regelmäßig zu tödlichen Zwischenfällen mit Schusswaffen, die dort verhältnismäßig leicht zu kaufen sind. Anfang April hatte ein Schütze in Kalifornien vier Menschen getötet, darunter einen neunjährigen Buben. Am 22. März hatte ein Schütze im Bundesstaat Colorado zehn Menschen in einem Supermarkt getötet. Wenige Tage zuvor waren in drei Massage-Salons in und um Atlanta im US-Bundesstaat Georgia acht Menschen erschossen worden. Nach den Schussattacken ist die politische Debatte über schärfere Gesetzgebung neu aufgeflammt.