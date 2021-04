Keine Einigung in „K-Frage“ zwischen Laschet und Söder

In der Union und bei den Grünen ist das Rennen um die Kanzlerkandidatur in der heißen Phase. Ein Gespräch zwischen CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder war einem „Welt“-Bericht zufolge in der Nacht auf Samstag ohne Einigung zu Ende gegangen. Dagegen hieß es in CDU-Kreisen, dass Laschet und Söder in „guten Gesprächen“ seien. In der CSU war von „konstruktiven“ Gesprächen die Rede. Bei den Grünen soll die „K-Frage“ am Montag aufgelöst werden.