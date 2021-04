Salzburg empfängt den LASK, Rapid gegen Sturm

Es ist bereits ein Vorgeschmack auf das Cupfinale, in dem einander die beiden Teams am 1. Mai in Klagenfurt erneut gegenüberstehen. Tabellenführer Red Bull Salzburg empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga den LASK und könnte nach dem 3:0 gegen Rapid den nächsten großen Schritt in Richtung 8. Meistertitel in Serie machen. Die Hütteldorfer haben am Sonntag (17.00) Sturm Graz zu Gast, der WAC spielt daheim gegen die WSG Tirol (14.30).