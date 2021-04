Investorengruppe „Freunde der Austria“ soll Lizenz sichern

Ein Knackpunkt bleibt, dass die Zukunft des Vereins für die Investoren auch über die Lizenz hinaus langfristig gesichert sein muss. Bei Verbindlichkeiten in der Höhe von 78 Millionen Euro muss ein Gesamtkonzept vorhanden sein, um nicht in einem Jahr vor einem ähnlichen Problem zu stehen. Eine umstrittene Personalie ist dem Vernehmen nach der langjährige Vorstand Markus Kraetschmer. Dessen Zukunft ist offen. Ein neuer Einjahresvertrag für den Manager liegt vor, ist laut Angaben des „Kurier“ vom Samstag aber bisher nur von ihm selbst unterschrieben.

Geld will die Austria nun offenbar auch mittels Optionsverträgen aufstellen. In dem der APA vorliegenden Vertragsentwurf kann ein Prozent der Anteile an der FK Austria Wien AG für einen Preis von 250.000 Euro erworben werden. Das Gesamtvolumen der AG wird basierend auf einer Unternehmensbewertung dabei mit 25 Millionen Euro angegeben. An und für sich ein Schnäppchen - wäre da nicht der Schuldenberg und die damit verbundene Gefahr, das Geld bei einer Insolvenz des Clubs wieder zu verlieren.

Der Senat 5 der Bundesliga hatte der Austria am Dienstag in erster Instanz die Lizenz verweigert. Der Club kündigte am Samstag offiziell an, gegen diesen Beschluss Protest einzulegen. Mit neuen Unterlagen, die bis Mittwoch vorgelegt werden müssen, will man die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen. Danach entscheidet das Protestkomitee als zweite Instanz bis 28. April. Im Fall eines weiteren negativen Bescheids bliebe der Austria als letzte Möglichkeit der Gang vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht. Sollte die Austria die Lizenz nicht erhalten, droht dem Traditionsverein die Insolvenz.