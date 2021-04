San Antonio gewinnt ohne Jakob Pöltl in Phoenix

Ohne Jakob Pöltl, der ebenso wie DeMar DeRozan und Patty Mills geschont wurde, haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) 111:85 bei den Phoenix Suns gewonnen. Der 25-jährige Center aus Wien war damit erstmals in dieser Saison bei den Texanern nicht mit von der Partie.