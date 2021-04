Online-Beteiligungsplattform zur Zukunft Europas startet

Angesichts des für Montag geplanten Starts der mehrsprachigen Bürgerbeteiligungsplattform zur „Konferenz zur Zukunft Europas“ haben Europaministerin Karoline Edtstadler und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) zur Teilnahme aufgerufen. „Wir alle dürfen uns von der EU mehr erwarten. Deswegen müssen wir uns die entscheidenden Fragen stellen und gemeinsam an den richtigen Lösungen arbeiten“, sagte Edtstadler am Sonntag in einer Aussendung.

Die EU sei - von der Wirtschafts- über eine Migrations- in eine Covid19-Krise - in den letzten Jahren mit enormen Herausforderungen konfrontiert gewesen. Und die EU „ist oft Antworten auf brennende Fragen schuldig geblieben“, so Edtstadler weiter. Sie freue sich, dass die „ersten Schritte zur Konferenz zur Zukunft Europas“ nun starten „und wir an einer neuen Europäischen Union arbeiten können“. Die österreichische Bundesregierung werde sich sehr stark am Zukunftsdialog beteiligen und rufe am Europatag, dem 9. Mai, alle Interessierten auf - sobald die Covid19-Situation dies zulasse - eigene Veranstaltungen in Gemeinden, Vereinen oder Schulen abzuhalten.