Evi Romens „Hochwald“ beim Filmfestival Bozen ausgezeichnet

Evi Romens Regiedebüt „Hochwald“ wurde beim 34. Bolzano Film Festival Bozen als bester Spielfilm prämiert. Die österreichische Regisseurin erhielt den mit 5.000 Euro dotierten Preis für eine Handlung, „die man so nicht erwartet hat“, so die Jury. Es sei ein „mutiger Zugang zur Geschichte eines Außenseiters“. Bei der digital abgehaltenen Preisverleihung am Samstagabend konnte auch das österreichisch-deutsche Regieduo Elsa Kremser und Levin Peter mit „Space Dogs“ reüssieren.