Stigger und Mitterwallner fuhren auf der Ötztaler Höhe in die Weltklasse

Haiming, Ötztal – Mit ihrer eindrucksvollen Leistung gaben die beiden jungen Tirolerinnen Laura Stigger vom Team Specialized und Mona Mitterwallner vom Ötztal-Team Trek/Vaude eine weitere Visitenkarte ihres großen Talents im Rahmen des MTB-Festivals auf der Ötztaler Höhe ab. Stigger als Dritte am Podest, Mitterwallner als 4. unmittelbar dahinter – der Kampf um die begehrten UCI-Punkte und für Olympia in Tokio war der absolute Höhepunkt des gestrigen Tages. Laura Stigger gelang ein fulminanter Start auf dem 4300 Meter langen Rundkurs über fünf Runden. Zwei Runden lag sie mit der späteren Neo-Siegerin Anne Terpstra aus den Niederlanden in Führung. Nach sehenswertem Kampf landete sie in der Folge hinter den beiden Routiniers Terpstra und Anne Tauber (Siegerin 2019) als Dritte auf dem Podest. Die Siegerehrung in dem sehr straff gehaltenen Programm verpasste sie zwar, den Scheck überreichte ihr Organisator Gerhard auf der Klamm vom Racing-Team Haiming aber persönlich. Sensationell war die Leistung von Mona Mitterwallner. Ein Defekt warf sie in der 3. Runde bis auf den 30. Platz zurück, ehe sie eine unglaubliche Aufholjagd startete und mit Bestzeiten in den folgenden drei Runden noch auf den 4. Platz kam.